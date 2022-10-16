Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:40

В последние дни внимание мировых СМИ сосредоточено на предложении президента РФ Владимира Путина своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции мощный газовый хаб. И хотя на первый взгляд оно прозвучало довольно неожиданно, обе стороны, скорее всего, заблаговременно проработали возможности реализации этой инициативы. И для России, и для Турции суть вопроса, несомненно, представляет огромный коммерческий интерес. Газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок «голубого топлива» в европейские страны. А для России, которая быстрыми темпами теряет рынки сбыта своих энергоресурсов, это стало бы хорошей возможностью для частичного восстановления газового экспорта. Причем, на тот самый рынок, где от него пытаются избавиться, избавиться навсегда. Словом, переместить в таких условиях транзит газа с «Северных потоков» в черноморский регион и Турцию было бы для Москвы одновременно большой и политической, и экономической победой.

Впрочем, для Турции это предложение выглядит ничуть не менее заманчиво. Сегодняшней Европе для смягчения социально-экономической напряженности, которая может принять и более жесткие обороты, очень пригодились бы дополнительные десятки миллиардов кубометров газа. Что же касается Анкары, то, помимо крупных валютных доходов, в которых она очень нуждается, это дало бы ей некоторое преимущество в отношениях с Западом. Как известно, Турция уже давно мечтает стать для Европы газовым хабом, но в этой игре вперед вырывается ее извечный соперник - Греция, которая оставляет на долю Анкары только транзит. Не случайно Эрдоган с воодушевлением принял предложение Путина, заявив, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. Тем более, что во Фракии уже есть национальный Центр распределения газа, который будет несложно сделать международным. Как стало известно, Эрдоган и Путин уже дали указания своим министрам энергетики начать соответствующие работы. Ни о каких задержках, по словам Эрдогана, не может быть и речи, при этом будут приняты все необходимые меры в вопросе обеспечения безопасности.

Как сообщается, переговоры делегаций России и Турции по созданию газового хаба должны начаться уже на этой неделе. По их результатам будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс. Изначально темп взят очень высокий – время торопит. Однако на этом фоне аналитики обращают внимание на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отметившего, что не менее важно проработать готовность Европы к закупке газа через хаб в Турции. Означает ли это, что в пылу обсуждений перспектив проекта Эрдоган с Путиным забыли о главном покупателе? Вряд ли! Отношение Евросоюза к поставкам российских энергоресурсов в комментариях не нуждается - здесь твердо решили постепенно сокращать потребности в российском импорте с тем, чтобы в ближайшее время полностью от него отказаться. И без решения этого, пожалуй, главного вопроса все переговоры и расчеты о преимуществах российского газа посредством турецкого хаба в ЕС не имели бы смысла. Но ведь и Эрдоган с Путиным тоже не новички в глобальной политике, и вряд ли они стали бы тратить усилия и время на столь масштабный проект, не зная, чем он закончится. По всей видимости, за всем этим кроется какая-то тайна, которая пока не разглашается.