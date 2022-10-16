Суровикин назвал обстановку на войне напряженной: готовится эвакуация жителей из Херсона

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную», - сообщил Суровикин.

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин в интервью российским СМИ заявил, что украинская армия стремится прорвать оборону россиян.

По его словам, Россия не стремится к быстрому темпу проведения «спецоперации», желая сохранить жизни военнослужащих. На линии соприкосновения возводятся оборонительные сооружения. Ежесуточные потери Украины составляют сотни убитыми и ранеными, утверждает российский военный.

Суровикин заявил, что есть данные о якобы возможности применения Киевом «запрещенных методов войны» в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что войска обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения.

Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, параллельно идет работа по наращиванию численного состава задействованных соединений, сообщил Суровикин.