Саудовская Аравия хочет присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите, который состоится в Южной Африке в 2023 году. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет The Citizen.

«Страны БРИКС собираются встретиться на саммите в следующем году под председательством Южной Африки. И этот вопрос будет рассматриваться. И уже ряд стран или наций обращались к другим странам-членам, и мы дали им тот же ответ, что это будет обсуждаться самими партнерами по БРИКС, пятью странами, и после этого будет принято решение», - сказал лидер ЮАР.

Напомним, БРИКС - это объединение крупнейших незападных стран мира. Оно включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.