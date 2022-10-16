Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

В албанском Дюрресе проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике для спортсменов не старше 20 и 23 лет. Среди 416 штангистов и штангисток из 37 стран есть и представители Азербайджана.

Сегодня наш тяжелоатлет Иса Рустамов, выступавший в весовой категории до 67 кг среди спортсменов не старше 23 лет, завоевал три золотые медали. Он победил как в сумме двух упражнений, так отдельно в толчке и рывке. Итоговый результат спортсмена клуба «Гартал» – 293 кг (131 в рывке и 162 в толчке).

Ранее Техран Мамедов (61 кг, до 20 лет) завоевал серебро с результатом 261 кг, а также малое серебро в рывке и малую бронзу в толчке.

Всего Азербайджан на чемпионате Европы представляют девять тяжелоатлетов.