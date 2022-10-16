Предатель Сальдо объявил о «перемещении» жителей Херсонской области видео
«Власти» аннексированной Херсонской области Украины проведут «добровольное перемещение» гражданского населения на левый берег Днепра, говорится в обращении «главы региона» Владимира Сальдо.
По его словам, российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.
«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов на левый берег Днепра», - отметил Сальдо.
Об эвакуации Херсона, который также находится на правом берегу Днепра, Сальдо не объявлял.
«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — говорит коллаборант.
Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, дадут жилищные сертификаты.
Глава аннексированного региона заявил, что «существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС».
Ранее командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что, по данным ВС РФ, украинская армия якобы готовится нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.