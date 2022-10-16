По его словам, российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.

«Власти» аннексированной Херсонской области Украины проведут «добровольное перемещение» гражданского населения на левый берег Днепра, говорится в обращении «главы региона» Владимира Сальдо.

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов на левый берег Днепра», - отметил Сальдо.

Об эвакуации Херсона, который также находится на правом берегу Днепра, Сальдо не объявлял.

«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — говорит коллаборант.

Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, дадут жилищные сертификаты.

Глава аннексированного региона заявил, что «существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС».

Ранее командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что, по данным ВС РФ, украинская армия якобы готовится нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.