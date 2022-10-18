Европу завалили сжиженным газом

В стремлении закупить как можно больше природного газа после остановки поставок из России Европа оказалась не готова к прибытию огромного количества танкеров с СПГ, пишет Reuters.

Около берегов Испании и в Средиземном море находится не менее 35 СПГ-танкеров, ожидающих разгрузки. Источники сообщают, что суда стоят в очереди и в других странах. Поэтому реальное количество танкеров, ожидающих разгрузки, может быть больше. Обстановка в Испании сложилась настолько напряженная, что оператор газовой сети Enagas объявил чрезвычайную ситуацию, сообщив, что может начать отказывать в приеме танкеров.