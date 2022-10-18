Европу завалили сжиженным газом
В стремлении закупить как можно больше природного газа после остановки поставок из России Европа оказалась не готова к прибытию огромного количества танкеров с СПГ, пишет Reuters.
Около берегов Испании и в Средиземном море находится не менее 35 СПГ-танкеров, ожидающих разгрузки. Источники сообщают, что суда стоят в очереди и в других странах. Поэтому реальное количество танкеров, ожидающих разгрузки, может быть больше. Обстановка в Испании сложилась настолько напряженная, что оператор газовой сети Enagas объявил чрезвычайную ситуацию, сообщив, что может начать отказывать в приеме танкеров.
«Мы наблюдаем большое число танкеров у южного берега Испании или кружащих по Средиземному морю, а также некоторое количество около Великобритании», — подтверждает специалист по рынку СПГ аналитической компании ICIS Алекс Фроли.
Сейчас газовые хранилища в Европе заполнены на 92,4%, ажиотаж по покупке сырья прошел, цены на него упали в три раза с августа. Однако купленный товар продолжает прибывать. Если продавцы не дождутся возможности разгрузиться сейчас или при более благоприятных условиях, танкеры могут уйти в другие регионы, прежде всего в Азию.