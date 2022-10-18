Россия в тупике: некуда продавать золото

Эмбарго на российское золото, которое ввели страны Запада, привело к его переизбытку на российском рынке. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Центробанк его не выкупает, для ювелирной промышленности такие объемы ни к чему, а населению золото в чистом виде не нужно. Из 365 тонн, добываемых в год, ювелирная промышленность выбирает только 30–35 тонн, а физические лица, которых пытались привлечь отменой НДС, приобретут максимум 30 тонн. Таким образом, 300 тонн останутся в подвешенном состоянии.

Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба заявил, что в отрасли сложилась критическая ситуация, потому что себестоимость добычи выросла, а сбывать золото практически некуда.