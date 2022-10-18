Россия в тупике: некуда продавать золото
Эмбарго на российское золото, которое ввели страны Запада, привело к его переизбытку на российском рынке. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.
Центробанк его не выкупает, для ювелирной промышленности такие объемы ни к чему, а населению золото в чистом виде не нужно. Из 365 тонн, добываемых в год, ювелирная промышленность выбирает только 30–35 тонн, а физические лица, которых пытались привлечь отменой НДС, приобретут максимум 30 тонн. Таким образом, 300 тонн останутся в подвешенном состоянии.
Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба заявил, что в отрасли сложилась критическая ситуация, потому что себестоимость добычи выросла, а сбывать золото практически некуда.
«Людям, которые стоят с лопатой и с ковшом экскаватора, сказали: идите и торгуйте золотом! Вот и вся поддержка отрасли. Пусть ЦБ, Минфин, Гохран, ФНБ, кто угодно, выкупают весь объем золота, который мы произвели и который остался после того, как удовлетворен внутренний спрос. Куда вы его направите, решайте сами», - сказал он Совету Федерации.
По мнению Сергея Кашубы, отрасли нужно готовиться к худшему, поскольку решение проблемы не было найдено. «Чудес не будет. Если государство не хочет покупать золото, то нам его продавать некому», — подчеркнул он, отметив, что следствием этой политики станет остановка предприятий.