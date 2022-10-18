Обама посоветовал Байдену быть «открытыми и честными» с украинцами

Бывший президент США Барак Обама считает, что администрация Джо Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины, об этом пишут украинские СМИ.

В беседе с ведущими подкаста Pod Save America Обама заявил, что власти США не должны указывать украинцам, "как далеко они должны зайти, на какие уступки должны пойти и так далее".

"В качестве их союзников для нас важно оказывать им финансовую и военную поддержку, делиться разведданными", - полагает Обама, добавив, что "в то же время мы должны быть открытыми и честными относительно того, на что мы можем, а на что не можем пойти. Есть границы, которые мы – США, НАТО и другие – должны самостоятельно определить, учитывая риск того, что из конфликта между Россией и Украиной это может перерасти в конфликт между Россией и США, НАТО".