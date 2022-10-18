Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 18 октября 2022, 23:16

На решение Российской Федерации включить в свой состав Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области Украины та ответила признанием независимости Чеченской Республики Ичкерия, назвав ее «временно оккупированной Россией» в результате вооруженной агрессии. За соответствующее постановление проголосовало 287 народных депутатов. В то время как присоединенные области Украины никогда не были частью РФ, и акт их включения в Россию не только противоправен, но и абсурден, Чеченская Республика Ичкерия, пусть непризнанная, просуществовала почти десять лет – с июля 1991 года, когда ее президентом стал Джохар Дудаев, до ликвидации в 2000-м году в результате Второй чеченской войны. Больше того, в 1997 году Борис Ельцин подписал с другим президентом, Асланом Масхадовым «Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия», что, по сути, являлось признанием Москвой независимого статуса Ичкерии.

Нынешнее решение Верховной Рады Украины, конечно, является законотворчеством чрезвычайного периода, когда страна ведет жестокую войну с агрессором, и какие-то государственные решения продиктованы экстремальной ситуацией. Так, в сентябре Владимир Зеленский уже обращался напрямую к малым народам Кавказа, заявив, на фоне происходивших тогда волнений в Дагестане из-за мобилизации, что дагестанцы, чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и другие народы, оказавшиеся под российским флагом, не должны погибать в «подлой и позорной войне России». Выступал президент Украины на фоне памятного барельефа на доме, где в середине XIX жил герой сопротивления кавказских горцев российской колонизации имам Шамиль. Борьба чеченского народа за независимость находила немалую поддержку в Украине. В чеченских войнах принимали участие украинские добровольцы, а в ряде городов Украины есть улицы, названные в честь Джохара Дудаева. Этой осенью такая улица появилась и в Киеве.

В свою очередь, с 2014 года на стороне Украины воюют чеченцы, не признавшие поражения в войнах 1990-х годов от России. Широко известен добровольческий батальон имени первого имама Кавказа шейха Мансура. Понятно, что злейшими врагами проукраинских чеченцев являются кадыровцы во главе со своим лидером, поклявшимся служить Путину в качестве «верного пехотинца» и сейчас выступающего самым ярым «ястребом» и приверженцем уничтожения Украины. Очевидно, что нынешнее решение украинского парламента – это в том числе кирпич в огород Рамзана Кадырова. Некоторые критики считают, что Украине не следовало бы сваливаться в законотворческий троллинг агрессора, оставаясь в рамках традиционной дипломатии и признавая международные границы и административный строй Российской Федерации. Однако в условиях, когда Россия не делает этого в отношении Украины, такая сдержанность не имеет большого прагматического смысла.