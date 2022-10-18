Иран собирает у границы с Азербайджаном спецназ, вертолеты, беспилотники

Бронетанковые подразделения, Силы специального назначения, вертолеты и боевые беспилотники приступят к военным учениям в среду, 19 октября. IRNA пишет, что об этом сказал командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции начал учения под лозунгом «Сильный Иран» на границе с Азербайджаном.

По словам Пакпура, в продолжение учений другие подразделения сухопутных войск КСИР были направлены в район учений во вторник утром. Иранский военный добавил, что учения включают в себя также операции с парашютом, боевые операции на вертолетах, а также операции боевых дронов и беспилотников-камикадзе.

В ходе учений демонстрируется новейшая передовая техника Сухопутных войск КСИР, утверждает Пакпур.