В Молдове сказали, когда объявят мобилизацию

Молдова объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий в Украине или увеличения потока беженцев, заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью молдавским СМИ.

По словам министра, в этом году армия Молдовы перевыполнила план по сборам резервистов. В будущем году командование намерено увеличить план по переподготовке.

Он также сообщил, что Вооруженные силы Республики возвращены в обычный режим службы после эскалации ситуации в Украине.