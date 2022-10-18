В Малайзии арестовали 18 агентов «Моссада»

Малазийские власти арестовали 18 агентов «Моссада», 11 из них предъявлены обвинения. МВД Малайзии расследует подозрения о том, что израильская разведывательная служба стоит за похищением палестинца в Куала-Лумпуре в прошлом месяце, сообщают израильские «Детали» со ссылкой на малазийские СМИ.

17 октября малазийское издание New Straits Times опубликовало сообщение о том, что несколько местных граждан, завербованных «Моссадом», похитили 28 сентября в Куала-Лумпуре палестинского инженера-компьютерщика, которого впоследствии освободила полиция. New Straits Times пишет, что группе малазийцев было поручено похитить палестинского программиста, который, по мнению Израиля, работал на ХАМАС. Также в статье утверждалось, что малазийцы провалили операцию, взяв «не того палестинца».

Малазийские СМИ опубликовали 18 октября фамилии и фото арестованных малазийцев, которые якобы похитили и пытали палестинца. Исполняющий обязанности министра Хамза Зайнудин заявил, что его ведомство «примет меры, если утверждение о том, что агенты «Моссада» проникли в Малайзию, соответствует действительности».

Доказательства их связи с израильской разведкой в сообщениях прессы не представлены, указывают «Детали». Власти Израиля пока не комментировали эти сообщения.