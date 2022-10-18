Нетаньяху призвал не давать Украине израильское оружие

Лидер израильской оппозиции, бывший премьер Биньямин Нетаньяху отверг идею поставки израильского оружия Украине. В интервью американскому телеканалу MSNBC глава «Ликуда» заявил, что любое оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана, пишет русскоязычное израильское издание «Детали».

Нетаньяху отметил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении войны России против Украины «благоразумной». Он указал на то, что Израиль принимает беженцев и оказывает гуманитарную помощь Украине.

В обоснование тезиса о том, что израильское оружие из Украины может попасть в Иран, Нетаньяху привел ситуацию на Голанских высотах. «В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас, - сказал глава «Ликуда». – На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, второй террористический фронт против нас, мы сталкиваемся с оружием израильского производства».