«Это не наша война»: националисты из Башкирии создают вооруженное сопротивление

В статье издание рассказывает о двух движениях – это «Башкирский национальный политический центр», или «Башнацполит», который возглавляет Габбасов и анонимные башкирские партизаны, которые заявили о себе на фоне войны в Украине. Партизаны требуют остановить акт «скрытого этноцида автохтонного населения», то есть прекратить мобилизацию в башкирских и татарских деревнях. Они призывают поджигать военкоматы, офисы «Единой России» и уходить в подполье. Чиновники все эти действия и заявления пока не комментируют.

Башкирские националисты создают вооруженное сопротивление в ответ на мобилизацию и под лозунгами отделения республики от России. Об этом написало российское издание «Верстка», которое поговорило с одним из лидеров националистов Русланом Габбасовым.

Руслан Габбасов, с которым поговорила «Верстка», – руководитель организации «Башнацполит», она была создана в конце 2021 года. Это преемник крупнейшей национальной организации «Башкорт», отмечают журналисты. Сторонники Габбасова хотят добиться для Башкортостана суверенитета: чтобы регион вышел из состава России и стал независимым государством со своей армией.

Уже после того, как в России была объявлена мобилизация, «Башнацполит» стал призывать «уходить в подполье и вести партизанскую войну против путинской власти», отмечает «Верстка». Габбасов рассказал изданию, что после начала мобилизации многие башкирские активисты уехали из России, те, кто остался, скрываются.

«Они считают, что это не наша война. Почему башкиры должны умирать за «русский мир» где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?» - говорит он.