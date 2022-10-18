«Ошеломляющее преступление»: французский гигант попал в скандал

«Lafarge признала и взяла на себя ответственность за ошеломляющее преступление. Никогда прежде обвинения не выдвигались в отношении корпорации за предоставление материальной помощи и ресурсов иностранным террористическим организациям», - говорится в заявлении прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка Бреона Писа.

Крупная французская компания Lafarge, которая занимается производством стройматериалов, признала, что совершала платежи, в том числе террористическому «Исламскому государству», чтобы ее цементный завод в Сирии продолжал работать, говорится в сообщении Минюста США.

Согласно его заявлению, компания согласилась заплатить США штраф в $777,8 млн в обмен на согласие американской стороны отозвать иск.

В заявлении утверждается, что в общей сложности Lafarge заплатила ИГ, террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» и их пособникам около $10 млн с августа 2013 года по октябрь 2014 года. В частности, сообщил Пис, компания выплачивала «месячные пожертвования» ИГ и «Джебхат ан-Нусре», чтобы сотрудники, покупатели и поставщики Lafarge могли свободно пересекать контрольно-пропускные пункты, расположенные близ завода компании в Сирии.

«В разгар гражданской войны в Сирии Lafarge сделала немыслимый выбор и передавала деньги в руки террористов ИГ, одной из самых варварских террористических организаций, для того, чтобы продолжать продавать цемент», - говорится в заявлении Писа.

«Мы очень сожалеем в связи с тем, что такие действия имели место, но мы работали с Минюстом США, чтобы разрешить эту проблему», - говорится в заявлении Lafarge.