Херсонский коллаборант анонсирует «битву за Херсон» видео
«Заместитель главы администрации» аннексированной Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов призвал своих сторонников покинуть Херсон и перебраться в левобережную часть Херсонской области. Видеообращение появилось в его блоге.
«Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон... По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области... Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как «максимально быстрая эвакуация». Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим», — подписал он свое обращение.