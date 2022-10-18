Сорвались переговоры министров Украины и Израиля

Издание сообщает, что Израиль отклонил запрос Украины на разговор. Украинские официальные лица говорят, что переговоры на самом деле инициировала израильская сторона, и сделала это несколько дней назад.

На понедельник, 17 октября, был запланирован телефонный разговор министра обороны Израиля Бени Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова, но его отменили, сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на собеседников в израильском и украинском правительствах.

Автор статьи обращает внимание, что незадолго до срыва разговора, в понедельник утром, Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.

Издание напоминает, что Ганц и Резников в последний раз разговаривали в апреле. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени. Израильские чиновники отвергли эту претензию.

В Офисе министра обороны Израиля заявили, что, как правило, не комментируют график Ганца. В то же время в официальном заявлении Минобороны Украины сказано, что ему вообще ничего не известно о разговоре между министрами, запланированном на понедельник или любой другой день.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.