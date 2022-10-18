Зеленский: Россия пошла на поклон к Тегерану

По его словам, стратегически это России ничем не поможет. "Лишь дополнительно доказывает миру, что Россия – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то. Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это", - сказал глава украинского государства.

"Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты", - заявил украинский президент.

"Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты", – заявил украинский президент.

По его словам, стратегически это России ничем не поможет. "Лишь дополнительно доказывает миру, что Россия – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то. Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это", – сказал глава украинского государства.

Зеленский также высоко отозвался о работе германской системы ПВО IRIS-T, недавно поставленной в Украину. "Спасибо и партнерам – всем, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной. К примеру, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-Т – это действительно эффективная система", - сказал президент.