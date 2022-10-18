Война в Украине обостряется: Lockheed Martin наращивает производство HIMARS

На фоне обострения войны в Украине промышленность США наращивает производство РСЗО HIMARS, сообщает американская газета Politico.

Компания Lockheed Martin планирует увеличить производство HIMARS, "поскольку Россия продолжает сеять нестабильность в регионе", пишет газета.

Компания готова увеличить производство HIMARS до 96 пусковых установок в год по сравнению с нынешним уровнем в 60 пусковых установок, сообщил инвесторам генеральный директор Джим Тайклет.

Lockheed Martin также рассматривает возможность расширения своего предприятия в Камдене, штат Арканзас, поскольку спрос продолжает расти, добавил он.

"20 HIMARS, отправленных в Украину США с лета, оказали огромное влияние на поле боя, позволив украинским силам проникнуть на десятки миль за линию фронта России в Донбассе и вокруг Херсона", - пишет Politico.