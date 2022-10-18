Американцы перехватили российские бомбардировщики у Аляски

Два истребителя ВВС США F-16 перехватили два российских турбовинтовых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) над штатом Аляска. Об этом сообщили в представительстве Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) по этому региону.

В NORAD подчеркнули, что вторжения в национальные воздушные пространства США и Канады зафиксировано не было. Активность российских ракетоносцев в зоне ADIZ не была расценена американской стороной как угроза или провокация.

NORAD идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в ADIZ, регулярно отслеживает их передвижения и при необходимости сопровождает их до покидания этой зоны, указали в командовании.

Как констатировало AFP, перехваты российских самолетов в этом районе происходят довольно регулярно.