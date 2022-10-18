Доклад ООН: большинство военных преступлений в Украине совершила армия России

Ответственность за подавляющее большинство военных преступлений, совершенных в Украине за время вторжения, несут российские войска, утверждается в докладе, подготовленном Комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине к следующей Генассамблее. Документ цитирует BBC.

В краткой выжимке доклада говорится, что "военные события в Киевcкой, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины" независимая международная Комиссия ООН расследовала с конца февраля и теперь делится своими выводами.

Эксперты комиссии посетили 27 населенных пунктов, опросив там более 190 жертв и свидетелей. Следователи проинспектировали места разрушений, захоронений, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, изучили большой массив документов и докладов. В частности, эксперты Комиссии задокументировали случаи неизбирательных нападений в населенных районах с применением оружия взрывного действия. Установлены факты нападений российских военнослужащих на мирных жителей, пытавшихся бежать.

В докладе также перечисляются случаи "внесудебных расправ, незаконного содержания под стражей, пыток, жестокого обращения, изнасилования и других форм сексуального насилия, совершенных в оккупированных российскими вооруженными силами районах четырех областей", подвергшихся российскому вторжению на раннем этапе войны.

"Более того, происходили задержания людей, некоторые из них были незаконно депортированы в Российскую Федерацию, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Сексуальное насилие затрагивает жертв всех возрастов. Члены семьи, включая детей, иногда принуждались к тому, чтобы стать свидетелями преступлений", - говорится в документе.

"Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления", - уверены эксперты комиссии.

В то же время в докладе отмечено, что "в некоторых случаях украинские силы также совершали нарушения международного гуманитарного права, включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления".