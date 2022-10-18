Без США никуда

«Аспект соперничества находится в центре внимания, потому что, как я уже сказал, по крайней мере, с нашей точки зрения, это соревнование за то, чтобы сформировать то, что будет дальше после окончания холодной войны. На что это [будет] похоже? Чьи ценности будут отражены в том, что мы делаем? И, по крайней мере, с нашей точки зрения, у нас есть основной выбор, потому что мы обнаруживаем – и я думаю, что это было очевидно в течение – особенно в период после Второй мировой войны – мир сам себя не организует», - сказал Блинкен.

Американский госсекретарь заявил о необходимости руководства США и добавил, что миру нельзя без него остаться.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух – ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше», – никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие, - подчеркнул он.