После скандала с Москвой Зеленский уволил посла в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который сказал, что в Украине "стараются убить как можно больше русских".

В связи с этим его вызвали в МИД Казахстана.

Позже Петр Врублевский принес извинения за свое высказывание.

В начале октября Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что передало "принципиальную позицию по поводу провокационного поведения господина Врублевского", и сообщило, что Украина получила "просьбу о назначении нового посла" вместо Врублевского.