Украина разочаровалась в Израиле
Украина разочаровалась в Израиле после того, как министр обороны Израиля Бени Ганц без объяснения причин отменил запланированную беседу с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет Маарив.
"Мы были сильно разочарованы, когда два дня назад разговор между министром обороны Украины Резниковым и министром обороны Ганцем был отменен. Хотя беседа была запланирована еще в августе, нам сообщили, что она не состоится, и не объяснили причину отмены. Я не думаю, что наш министр обороны будет разговаривать с Ганцем в будущем", - сказал он.
Помимо этого, Евгений Корнийчук прокомментировал предстоящий разговор премьер-министра Израиля Яира Лапида и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Мы были весьма удивлены тем, что офис Лапида одобрил этот разговор сейчас, за две недели до выборов. В прошлый раз Лапид и Кулеба разговаривали еще до ротации, когда Лапид был министром иностранных дел. В течение 8 месяцев Украина всячески пытается убедить Израиль поставить нам оружие, если не наступательное, то хотя бы оборонительное. Это очень важно для нас, и до сих пор мы не добились успеха. Я не знаю, что Дмитрий Кулеба собирается сказать Лапиду, но главный вопрос для нас - это оружие", - подчеркнул дипломат в интервью.