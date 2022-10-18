Украина разочаровалась в Израиле после того, как министр обороны Израиля Бени Ганц без объяснения причин отменил запланированную беседу с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет Маарив.

"Мы были сильно разочарованы, когда два дня назад разговор между министром обороны Украины Резниковым и министром обороны Ганцем был отменен. Хотя беседа была запланирована еще в августе, нам сообщили, что она не состоится, и не объяснили причину отмены. Я не думаю, что наш министр обороны будет разговаривать с Ганцем в будущем", - сказал он.