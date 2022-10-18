ЦБА предупредил: Остерегайтесь мошенников

В последнее время участились случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонят по телефону от имени сотрудников «горячей линии» Центрального банка и запрашивают информацию о карте под предлогом предотвращения рисков вмешательства, говорится в заявлении Центробанка Азербайджана.

«Сотрудники Центрального банка ни в коем случае не запрашивают данные о физических лицах, а также о банковских и платежных картах у потребителей банковских услуг указанными методами. Просим граждан немедленно обращаться в свои банки, если они сталкиваются с подобными ситуациями, а также сообщать об этом в соответствующие государственные структуры», - отмечается в сообщении.