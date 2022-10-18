В Огузе школьница скончалась на занятиях
В прокуратуру Огузского района поступила информация о смерти школьницы во время занятий в средней школе села Чалдаш, сообщили haqqin.az в школе.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован 18 октября. Ученица 11-го класса Зарема Азизова (2006 г.р.) внезапно скончалась во время урока физкультуры.
В школе сообщили, что Азизова ранее не испытывала проблем со здоровьем, но ее отец скончался от болезни сердца.
По факту в Огузской районной прокуратуре ведется расследование, проведена экспертиза.