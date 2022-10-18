Токаев рассказал о десятках переехавших из России в Казахстан компаниях

Больше 50 международных компаний переехали из России в Казахстан после начала войны в Украине. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишут российские СМИ.

"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан", - сказал он.

Глава Казахстана поручил разместить их по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, потому что концентрировать крупный бизнес в больших городах непродуктивно. Размещение же по периметру дороги позволит усилить экономику региона.