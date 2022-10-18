Германия поставила Украине технику и боеприпасы

Германия передала Киеву очередную партию военной помощи, в том числе 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 7 тяжелых мостоукладчиков, 167 тысяч патронов, 200 палаток, 195 генераторов, а также большое количество зимней военной формы, говорится на официальном сайте правительства страны.

Также Берлин планирует в ближайшее время отправить в Украину 5 инженерно-бронированных машин и 35 грузовиков.