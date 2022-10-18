Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10:54

После нескольких дней боев радикальная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировки, входящие в поддерживаемую Турцией «Сирийскую национальную армию», договорились о прекращении огня. Как сообщает агентство Reuters, «Хайят Тахрир аш-Шам», согласно заключенному при посредничестве Турции перемирию, покинет город Африн в провинции Алеппо, получив взамен места в новом региональном правительстве.

Напомним, что боестолкновения на севере Сирии, происходившие в районах, подконтрольных турецкой армии, начались в городе Эль-Баб между «Бригадой Хамза», входящей в состав «Сирийской национальной армии», и несколькими другими группировками. «Хайят Тахрир аш-Шам», контролирующая большую часть соседней провинции Идлиб, воспользовалась ситуацией и атаковала территории, подконтрольные «Сирийской национальной армии», взяла город Африн, который турецкая армия очистила в 2018 году от курдских боевиков в ходе трансграничной операции «Оливковая ветвь», а также установила контроль над более чем 30 селами. Турецкая армия не препятствовала проникновению «Хайят» в Африн. По некоторым данным, одновременно в город вошли некоторые ее подразделения, которые выставили блокпосты вместе с боевиками «Хайят». После того, как в пятницу на прошлой неделе было достигнуто перемирие, конфликтующие стороны при посредничестве турецких представителей начали переговоры. Достигнутый компромисс считается серьезным достижением «Хайят Тахрир аш-Шам», поскольку эта группировка уже давно пытается расширить сферу своего влияния и контролировать регион Алеппо.

По сообщению издаваемой в Лондоне англоязычной газеты As-Sharq al-Awsat, соглашение, достигнутое после прекращения огня в ходе трехдневных переговоров, позволяет «Хайят Тахрир аш-Шам» расширить зону влияния на все районы, контролируемые Турцией на севере Сирии. Согласно документу, территории Идлиба, до сих пор контролируемые группировкой, объединят с «новыми» территориями и создадут новую гражданскую администрацию (или «коалиционное правительство»), власть которого будет распространяться на север и северо-запад Сирии. Сообщается, что главенствующей в этой администрации будет «Хайят». Отмечается также, что соглашение не предусматривает упразднение гражданской администрации, созданной «Сирийской национальной армией» в зонах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», которые удерживает армия Турции. В то же время новая коалиционная администрация будет в этих местностях контролировать гражданские и военные вопросы, а также вопросы безопасности.

Источники в регионе сообщают, что гражданская администрация, созданная в оперативных зонах «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», не смогла взять под свой контроль многочисленные вооруженные формирования в составе «Сирийской национальной армии». Как известно, эти группировки конкурировали друг с другом, и у каждой была своя «территория». Как следствие, в регионе царил хаос и росло гражданское недовольство. С другой стороны, многие фракции внутри «Сирийской национальной армии» выражают недовольство переговорами Турции с режимом Башара Асада. Как сообщает As-Sharq al-Awsat, именно по этой причине Турция заинтересована в расширении влияния «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Алеппо. В то же время ряд региональных источников сообщают, что соглашение, достигнутое между «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировками, связанными с «Сирийской национальной армией», не является окончательным, и переговоры продолжаются. При этом подчеркивается, что группировка «Хайят» частично уже покинула Африн, а вместо нее в город вошли боевики группировки «Ахрар аш-Шам».