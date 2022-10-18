Ильхам Алиев: Проект Зангезурского коридора превратит регион в важный транспортно-торговый узел

«Исторически Карабах был одним из развитых регионов Азербайджана. Не сумев смириться с почти 30-летней оккупацией этих территорий Арменией, Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны восстановил историческую справедливость и свою территориальную целостность. Наш народ, проявивший единство и сплоченность в достижении Славной Победы, теперь возвращается на родину, в родной Карабах, чтобы вечно жить на этих землях.

Восстановление деоккупированных территорий, устойчивое заселение здесь, а также превращение региона в развитый уголок нашей страны – одна из важнейших задач, стоящих перед нами.

Азербайджан сосредоточил все свои усилия на успешной реализации этой высшей цели. Создаются образцовые примеры обеспечения безопасного проживания, строительства городов, поселков и сел, строительства стратегически важной и комплексной инфраструктуры, интеграции в местные и зарубежные цепочки добавленной стоимости, а также восстановления окружающей среды на освобожденных территориях. Реализация проекта Зангезурского коридора превратит регион в важный транспортный и торговый узел. Освобожденные территории стремительно восстанавливаются, и наши цели, связанные с Великим возвращением, успешно реализуются.

Работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий создают важную основу для сотрудничества с ведущим бизнес-сообществом, партнерства государственного и частного сектора, а также для поддержания стабильности и развития в регионе. Организуемая во второй раз выставка «Rebuild Karabakh», богатая современными идеями, инновационными решениями и эффективными инициативами, создаст новую модель полезной бизнес-среды.

В рамках выставки приглашаю ведущих субъектов бизнеса воспользоваться возможностями и объединить все свои усилия и творческие идеи, поддерживающие восстановление наших территорий», - говорится в обращении.