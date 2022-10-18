Анкара обратилась к армянской диаспоре: Пашинян хорошо ведет процесс установления мира с Азербайджаном

Нужно двигаться вперед для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, касаясь процесса нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Об этом пишут армянские СМИ.

«Пашинян хорошо ведет этот процесс, несмотря на оппозицию и давление диаспоры», - сказал Калын.