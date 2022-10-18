Пакистан хочет покупать нефть у России, но с условием

Пакистан хочет покупать нефть и нефтепродукты из России по той же цене, которую платит Индия. Об этом пишет Daily Times со ссылкой на министра финансов Исхака Дара.

"Министр финансов Пакистана Исхак Дар указал на потенциальную готовность страны покупать нефть из России, но в том случае, если она будет поставляться по той же цене, за которую ее получает Индия", - сказано в сообщении.

"Запад не будет препятствовать импорту российской нефти со скидкой с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями", - заявил министр финансов во время своей поездки в Соединенные Штаты.