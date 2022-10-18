Названо количество найденных мин на освобожденных территориях

На сегодняшний день в освобожденных районах обнаружено более 300 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов, заявил заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров на организованном Центром анализа международных отношений семинаре «Военные преступления против Азербайджана» в гибридном формате.

«Закладка мин расценивается как угроза для жизни людей. После войны в результате подрыва на минах погибло и пострадало много людей. (На освобожденных территориях Азербайджана) обнаружено более 300 тысяч мин, а также других неразорвавшихся боеприпасов. Процент точности карт, представленных армянами, очень низкий - 25-30 процентов», - сказал Аскеров.

По его словам, Армения несет ответственность за минирование азербайджанских территорий.

Он добавил, что основная цель Азербайджана – обеспечить безопасность людей и получить карты минных полей: «Согласно международному праву, противоположная сторона должна предоставить карты. Бездействие Еревана в этом вопросе является нарушением международного права. Это означает гибель еще большего количества людей», - сказал зампред.