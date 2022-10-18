Названо число жертв мин на освобожденных территориях

На сегодняшний день около 3300 человек стали жертвами подрыва мин, сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных правозащитных институтов на тему «Роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов в бизнесе и правах человека», посвященной 20-летию аппарата омбудсмена.

По его словам, за последние два года из государственного бюджета было выделено более 3 миллиардов долларов на восстановление освобожденных от оккупации территорий.