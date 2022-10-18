США опустошают хранилища нефти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил администрации выработать дополнительные меры по укреплению энергетической безопасности страны и продать еще больше нефти из стратегических запасов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Министерство энергетики США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, их начнут поставлять в декабре. Это сделают для стабилизации ситуации на рынках и снижения стоимости бензина в стране.

В Белом доме отметили, что данный шаг завершит реализацию плана властей по высвобождению из национальных запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода.

Джо Байден призвал Минэнерго быть готовыми продать еще больше нефти из запасов этой зимой, «если это будет необходимо из-за действий России или других стран, направленных на подрыв работы мировых рынков».