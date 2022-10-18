TƏBİB о ДТП в Сиязани

«Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBIB) сделало заявление по поводу сегодняшнего ДТП в Сиязани.

Как сообщили haqqin.az в TƏBIB, на место происшествия привлечены бригады скорой помощи Сиязанского лечебно-диагностического центра. 10 пострадавших (все женщины) около 08:40 были помещены в отделение скорой медицинской помощи, где прошли необходимое обследование.

8 пациентов были выписаны на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием. Лечение остальных пострадавших продолжается в хирургическом отделении лечебного учреждения.