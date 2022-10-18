Турция нейтрализовала террористов в Ираке

Турецкая армия ликвидировала 3 террористов ПКК на севере Ирака. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Один боевик Рабочей партии Курдистана был ликвидирован в районе горы Кандиль, остальные - в зоне проведения антитеррористической операции "Коготь-замок", продолжающейся в трех районах Ирака.

"Операции ВС Турции продолжаются эффективно и решительно", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.