Государственное агентство по охране в промышленности и горного надзора МЧС в ходе плановой проверки на каменоломне, принадлежащей ООО Çinar Abadlıq və Yaşıllıq в поселке Гюздяк Апшеронского района, выявило нарушения, могущие представлять опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщили в министерстве.

В частности, отмечается, что камнедробильная машина не имела оборудования для аварийной остановки, а работа осуществлялась через трос из-за отказа двигателя, перемещающего верхнюю каретку. Также установлено, что места соединения проводов трансмиссии, питающих камнедробилку электричеством, не изолированы, провода не эластичные, при обслуживании электрооборудования не используются средства индивидуальной защиты. Кроме того, при осмотре участка инспекторами было обнаружено отсутствие опор в конце пути, предназначенного для движения камнедробилки, а также защитного ограждения вокруг распределительной подстанции, расположенной за пределами карьера.

В связи с этим инспекторами Агентства была проведена профилактическая беседа с руководством и работниками карьера, даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений, связанных с технической безопасностью. Был составлен акт о выявленных нарушениях, который передали руководству ООО для их устранения в короткие сроки.