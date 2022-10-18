Еврокомиссия: атаки на электростанции Украины – это преступление
Атаки России на электростанции и инфраструктуру Украины являются военным преступлением. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.
"Вчера мы снова стали свидетелями точечных атак России на гражданскую инфраструктуру. Это знаменует собой еще одну главу в и без того очень жестокой войне. Международные правила предельно ясны. Это военные преступления. Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы - это акты чистейшего террора. И именно так это следует называть", - написала глава Еврокомиссии.
Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022
Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.
And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH