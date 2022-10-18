Еврокомиссия: атаки на электростанции Украины – это преступление

Атаки России на электростанции и инфраструктуру Украины являются военным преступлением. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

"Вчера мы снова стали свидетелями точечных атак России на гражданскую инфраструктуру. Это знаменует собой еще одну главу в и без того очень жестокой войне. Международные правила предельно ясны. Это военные преступления. Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы - это акты чистейшего террора. И именно так это следует называть", - написала глава Еврокомиссии.