Интернет-провайдер Zetnet на выставке Rebuild Karabakh

На II Азербайджанской Международной выставке Rebuild Karabakh - «Восстановление и развитие Карабах а» представлены 82 компании из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, России и Венгрии.

Интернет-провайдер Zetnet, который предоставляет услуги высокоскоростного интернета во многих регионах Азербайджана, включая Баку и Апшеронский полуостров, и особенно Карабах , принимает участие в выставке Rebuild Karabakh.

Zetnet на выставке представил быстрый интернет по оптоволоконным линиям, доступные интернет-пакеты для дома и бизнеса, а также услуги IPTV. Подойдя к стенду Zetnet, посетители выставки могут ознакомиться с покрытием и сделать запрос на высокоскоростное подключение к интернету по нужному адресу по технологии GPON.

Zetnet обеспечивает круглосуточную поддержку каждому клиенту с особой тщательностью под девизом «космическая скорость, реактивный интернет», а также предоставляет дополнительные пакеты в соответствии с интернет-требованиями каждого клиента.

Дополнительные пакеты включают Gamer для любителей игр, Data Port для тех, кто использует несколько устройств одновременно, «Статический IP», подходящий для различных услуг, включая камеры наблюдения, IPTV, состоящий из 210 различных местных и зарубежных телеканалов и т. д.

На выставке Rebuild Karabakh интернет-провайдер Zetnet представлен на стенде К2508, зал 2. Компания приглашает всех посетителей выставки посетить стенд.