Военное столкновение Таджикистана с Кыргызстаном: Жапаров попросил помощи у Путина наши подробности
Еще две бывшие советские республики просят у президента России Владимира Путина помочь им положить конец периодическим столкновениям на их границах. Таджикистан и Кыргызстан надеются, что в архивах России могут храниться географические карты и иные исторические документы, с помощью которых можно было бы провести более точную делимитацию и демаркацию границ между двумя странами.
Пограничные споры между Таджикистаном и Кыргызстаном неоднократно сопровождались военными столкновениями. Каждый раз обе стороны теряли десятки военных и мирных жителей. Последнее крупное столкновение произошло 14 сентября, сразу после прекращения боевых действий вдоль азербайджано-армянской границы, и продолжалось три дня. В результате конфликта погибли 63 гражданина Кыргызстана, более 200 получили ранения. Свыше 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома.
18 сентября МИД Кыргызстана в своем заявлении обвинил Душанбе в военной агрессии. Такие же обвинения звучат со стороны Таджикистана в адрес Кыргызстана.
МИД Таджикистана сообщил о 41 жертве приграничного конфликта. Радио «Озоди», опираясь на данные собственных источников, опубликовало список, в который вошли имена 81 погибшего таджика, а также предоставило сведения о пострадавших в таджикских приграничных селах, магазинах и домах. Подтвердить данные о жертвах и пострадавших с таджикской стороны из других независимых источников не представляется возможным.
После этого масштабного конфликта стороны достигли соглашения о прекращении огня, но риск возобновления столкновений сохраняется, поскольку две центральноазиатские республики не могут прийти к компромиссу. Основным камнем преткновения стал вопрос о распределении водных ресурсов.
Пограничные споры между Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждались в ходе трехсторонней встречи глав этих стран с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита СНГ, который состоялся на прошлой неделе в Астане. Инициатором совместной встречи выступил сам Владимир Путин, который, по его словам, «готов оказать содействие в решении пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном».
Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов прокомментировал ход трехсторонней встречи. По его словам, президент Садыр Жапаров обратился к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос о кыргызско-таджикской границе.
Следует отметить, что ранее Россия заявляла, что у нее имеются «самые точные карты», необходимые для делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. По данным российской стороны, эти карты хранятся в Генштабе Вооруженных сил. Москва и до этого неоднократно подчеркивала, что «готова помочь» сторонам в делимитации и демаркации границ на основании данных, которые содержатся в этих картах. Тем не менее переговоры о границе между Азербайджаном и Арменией еще не начались, и неизвестно, в какой степени обе стороны готовы доверять российским картам.
Недавно азербайджанская сторона заявила, что делимитация и демаркация границ должна осуществляться не только на основе карт советского времени, но и на основе карт 1919 года. Армянская же сторона считает, что использовать необходимо карты 1929 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности начать переговоры о границе с Азербайджаном 31 октября в Брюсселе. Ранее, на пражских переговорах, на этот счет была достигнута предварительная договоренность.
«В Астане состоялся открытый разговор между президентами, – сказал Иманкулов. – Приграничные проблемы возникли в связи с тем, что вопросы по демаркации и делимитации границы не были решены в свое время. Поэтому наш президент обратился к Путину и попросил помочь в решении этого вопроса. Россия обещала изучить материалы двух сторон и позже дать окончательную оценку. Я думаю, эта проблема решится, ведь в Москве могут найти архивные документы и карты».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве хранится «больше достоверной информации о границах между союзными республиками, чем было в самих союзных республиках».