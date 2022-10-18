Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:57

Еще две бывшие советские республики просят у президента России Владимира Путина помочь им положить конец периодическим столкновениям на их границах. Таджикистан и Кыргызстан надеются, что в архивах России могут храниться географические карты и иные исторические документы, с помощью которых можно было бы провести более точную делимитацию и демаркацию границ между двумя странами.

Пограничные споры между Таджикистаном и Кыргызстаном неоднократно сопровождались военными столкновениями. Каждый раз обе стороны теряли десятки военных и мирных жителей. Последнее крупное столкновение произошло 14 сентября, сразу после прекращения боевых действий вдоль азербайджано-армянской границы, и продолжалось три дня. В результате конфликта погибли 63 гражданина Кыргызстана, более 200 получили ранения. Свыше 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома. 18 сентября МИД Кыргызстана в своем заявлении обвинил Душанбе в военной агрессии. Такие же обвинения звучат со стороны Таджикистана в адрес Кыргызстана. МИД Таджикистана сообщил о 41 жертве приграничного конфликта. Радио «Озоди», опираясь на данные собственных источников, опубликовало список, в который вошли имена 81 погибшего таджика, а также предоставило сведения о пострадавших в таджикских приграничных селах, магазинах и домах. Подтвердить данные о жертвах и пострадавших с таджикской стороны из других независимых источников не представляется возможным. После этого масштабного конфликта стороны достигли соглашения о прекращении огня, но риск возобновления столкновений сохраняется, поскольку две центральноазиатские республики не могут прийти к компромиссу. Основным камнем преткновения стал вопрос о распределении водных ресурсов.

Пограничные споры между Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждались в ходе трехсторонней встречи глав этих стран с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита СНГ, который состоялся на прошлой неделе в Астане. Инициатором совместной встречи выступил сам Владимир Путин, который, по его словам, «готов оказать содействие в решении пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном». Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов прокомментировал ход трехсторонней встречи. По его словам, президент Садыр Жапаров обратился к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос о кыргызско-таджикской границе. Следует отметить, что ранее Россия заявляла, что у нее имеются «самые точные карты», необходимые для делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. По данным российской стороны, эти карты хранятся в Генштабе Вооруженных сил. Москва и до этого неоднократно подчеркивала, что «готова помочь» сторонам в делимитации и демаркации границ на основании данных, которые содержатся в этих картах. Тем не менее переговоры о границе между Азербайджаном и Арменией еще не начались, и неизвестно, в какой степени обе стороны готовы доверять российским картам.