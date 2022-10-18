Отмечается, что водитель не подчинился приказу сотрудников полиции и попытался скрыться через дворы. При этом он задел автомобиль марки Toyota, а затем, потеряв управление, врезался в ограждение на обочине дороги и съехал в водоканал.

16 октября в Сумгаите сотрудники полиции попытались остановить автомобиль марки «Нива», водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования выяснилось, что лихач – житель Сумгаита Джафар Гасанов. По словам задержанного, он попытался скрыться от полиции, так как был в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции достали водителя и его пассажира из канала и отправили на медэкспертизу.

Отмечается, что после этого Гасанов выложил в социальных сетях видеоролики, в которых пытался оправдать себя и обвинить в произошедшем сотрудников дорожно-патрульной службы, которые якобы преградили ему путь.

Сумгаитский городской суд приговорил Гасанова к 15 суткам административного ареста с лишением водительских прав сроком на два года.