«Власти» Херсона эвакуировались

Все подразделения и министерства пророссийской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра в ожидании битвы за город. Об этом заявил «врио губернатора региона» Владимир Сальдо, пишут российские СМИ.

Чиновников переправили на левый берег Днепра вместе с жителями города. При этом задействовали катера и паромы. Ожидается, что в рамках эвакуации, которую оккупационные «власти» называют организованным перемещением, будет вывезено около 60 тысяч человек.

Жителям разрешили взять с собой до 50 кг вещей. Особенно рекомендовали взять документы, ценные и теплые вещи, аптечку и запас еды и воды на 2-3 дня.