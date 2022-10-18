ЮНЕСКО приняла выдвинутый Азербайджаном проект ВИДЕО
Сегодня 215-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО единогласно приняла выдвинутый Азербайджаном проект решения «Бакинский процесс: продвигая межкультурный диалог и социальную интеграцию для устойчивого мира и развития», сообщила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО в своем твиттере.
«Выражаем глубокую благодарность всем странам за их важную поддержку», - сказано в публикации.
Congratulations, Azerbaijan 🇦🇿— Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) October 19, 2022
Draft Decision “The #Baku Process: promoting #intercultural dialogue & social #inclusion for sustainable #peace & development” was unanimously adopted by the 215th session of the @UNESCO Executive Board.#ProudToBeAzerbaijani❣️ pic.twitter.com/64BPaVJjOy