Сегодня 215-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО единогласно приняла выдвинутый Азербайджаном проект решения «Бакинский процесс: продвигая межкультурный диалог и социальную интеграцию для устойчивого мира и развития», сообщила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО в своем твиттере.

«Выражаем глубокую благодарность всем странам за их важную поддержку», - сказано в публикации.