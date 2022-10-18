Депутат Гудрат Гасангулиев: «Макрон поддержал бы Путина, сыграй он на стороне армян»
Именно необъективная позиция Франции в конце концов и привела к пограничным столкновениям на границе Азербайджана и Армении. Так сказал в интервью местным СМИ депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев.
«Если бы Франция была объективна и вовремя дала понять Армении, что есть международное право и что нужно уважать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и выполнить все положения Трехстороннего заявления, не было бы боестолкновений 13-14 сентября и не погибли бы сотни молодых людей. В прессе я ознакомился с заявлением президента Франции, которого западные политики именуют не иначе как «двуличным Макроном». Президент Франции утверждает, что человек он честный и подкупить его за счет нефти и газа не получится. А я говорю, что честный и справедливый человек не превратится в рупор страны-оккупанта Армении», - отметил Гасангулиев.
Что касается роли Москвы в армяно-азербайджанском конфликте, то депутат говорит, что в 1990-х Россия при президенте Борисе Ельцине поддерживала Армению, а ее военнослужащие напрямую участвовали в геноциде азербайджанцев в Ходжалы. При президенте Путине Москва соблюдает нейтралитет, и Макрона это, по всей видимости, не устраивает.
«Макрон без зазрения совести говорит, что Москва играет на руку Азербайджану. Но если бы Россия воевала на стороне армян, президент Франции поблагодарил бы Путина, несмотря на все противоречия между ними. Поэтому Франция из-за своего необъективного посредничества несет прямую ответственность за кровь, пролитую в 44-дневной войне и в последующие периоды», - заявил парламентарий.
Гасангулиев напомнил, что Сенат Франции 15 ноября готовится принять резолюцию против Азербайджана. «Если такое решение будет принято, мы должны пересмотреть связи с Парижем, разорвать все дипломатические отношения и немедленно отозвать нашего посла из этой страны», - подытожил депутат.