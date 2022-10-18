Депутат Гудрат Гасангулиев: «Макрон поддержал бы Путина, сыграй он на стороне армян»

Именно необъективная позиция Франции в конце концов и привела к пограничным столкновениям на границе Азербайджана и Армении. Так сказал в интервью местным СМИ депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев.

«Если бы Франция была объективна и вовремя дала понять Армении, что есть международное право и что нужно уважать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и выполнить все положения Трехстороннего заявления, не было бы боестолкновений 13-14 сентября и не погибли бы сотни молодых людей. В прессе я ознакомился с заявлением президента Франции, которого западные политики именуют не иначе как «двуличным Макроном». Президент Франции утверждает, что человек он честный и подкупить его за счет нефти и газа не получится. А я говорю, что честный и справедливый человек не превратится в рупор страны-оккупанта Армении», - отметил Гасангулиев.