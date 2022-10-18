Израиль отказался поставлять оружие Украине

Несмотря на просьбы Украины, Израиль исключает поставки оружия Киеву. Об этом заявил израильский министр обороны Бени Ганц в эфире радиостанции Kol Chai.

«Хочу уточнить, что мы не продаем оружие Украине. Мы оказываем им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продаем Украине оружие», - сказал он.



В эфире глава оборонного ведомства прокомментировал заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который считает, что Тель-Авиву следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО. «Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать оружие Украине, то он ошибается. Я министр обороны и отвечаю за экспорт вооружений из Израиля», - заявил Бени Ганц.