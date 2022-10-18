Гросс о примирении Баку и Еревана

Министерство иностранных дел Франции вчера сообщило, что полностью мобилизовало свои усилия по продвижению мира между Арменией и Азербайджаном, написал посол Франции в Баку Закари Гросс в своем твиттере.

«Встреча в Праге президента Макрона, президента Алиева, премьер-министра Пашиняна и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, принятое ими совместное заявление являются шагом на пути к этой цели (заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией). Франция поддерживает переговоры ЕС о мирном соглашении», - написал он.