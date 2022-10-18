У Зеленского отреагировали на «эвакуацию» жителей Херсона

Пророссийские власти рассылками СМС-сообщений и эвакуацией пытаются запугать население. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с "эвакуацией". Довольно примитивная тактика", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября "власти Херсонской области" объявили о необходимости эвакуации жителей на левый берег Днепра из-за близкой "битвы за Херсон" и "подготовки ВСУ к подрыву Каховской ГЭС".