Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава государства принял участие в открытии 14,2–километрового участка Шукюрбейли - Джебраил автомобильной дороги Шукюрбейли – Джебраил – Гадрут.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с комплексом "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", “Умное выращивание саженцев” и "Лес Дружбы", который будет создан на территории Джебраильского района.

Глава государства и первая леди приняли участие и в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района.