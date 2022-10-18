Кадыров: «спецоперация» теперь будет проходить «по-другому»

Теперь «специальная военная операция» на Украине будет проходить «по-другому». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Россия многократно давала шанс командованию... опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», - написал он.

Рамзан Кадыров уверен, что «мало не покажется никому».